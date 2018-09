Tales of Crestoria annunciato da Bandai Namco con un concept teaser

Bandai Namco Games Japan ha annunciato Tales of Crestoria, nuovo episodio della serie Tales of in arrivo su smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.

Bandai Namco ha pubblicato un concept teaser ed ha aperto le registrazioni di Tales of Crestoria, promettendo ricchi bonus al raggiungimento dei seguenti risultati:

10,000 preregistrazioni – Summoning Ticket x1

30,000 preregistrazioni – Summoning Ticket x2

50,000 preregistrazioni – Summoning Ticket x2 + Avatar per Twitter

100,000 preregistrazioni – Summoning Ticket x2 + Copertina per Twitter

200,000 preregistrazioni – Summoning Ticket x3 (for a total of 10) + Sfondi per PC e Smartphone

Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, una panoramica completa verrà diffusa sulle pagine del nuovo numero di Famitsu, disponibile dal 13 settembre in Giappone. Tales of Crestoria sarà prodotto da Tomomi Tagawa con il supporto di Yasutaka Nakata e Kamikaze Douga.