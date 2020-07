Tales of Crestoria non è ancora uscito ma si può già scaricare gratis su iPhone e Android

Tales of Crestoria è entrato nelle ultime fasi dello sviluppo e Bandai Namco sta apportando gli ultimi ritocchi al gioco in vista del lancio previsto genericamente "nel prossimo futuro", come annunciato dal publisher. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che l'app è in realtà già disponibile per il download.

Come confermato dagli sviluppatori, Tales of Crestoria può già essere scaricato gratis da App Store e Google Play, tuttavia al momento di lanciare l'app un messaggio avviserà che i server sono in manutenzione e dunque non è possibile avviare il gioco. Si tratta di una scelta fatta per permettere a tutti di scaricare l'app sin da subito e iniziare a giocare una volta che l'infrastruttura sarà online, anche se al momento non sono state fornite date precise.

Tales of Crestoria Download

Bandai Namco si aspetta di poter lanciare Tales of Crestoria nelle prossime settimane, ricordiamo che recentemente la compagnia ha anche rimandato l'uscita di Tales of Arise, il gioco non è ancora pronto e non lo sarà presumibilmente prima del 2021, il team ha bisogno di più tempo per finire alcuni aspetti del progetto e consegnare alla community un titolo in grado di soddisfare le altissime aspettative.