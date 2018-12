Tales of Crestoria: il particolare 'Tales of' arriverà anche in Occidente

Tales of Crestoria, annunciato da Bandai Namco nel corso dell'autunno di quest'anno, arriverà anche in Occidente, con una versione del gioco in lingua inglese.

La Software House ha reso nota la notizia tramite Twitter, su cui ha fatto la propria comparsa l'account ufficiale in lingua inglese del gioco. Come potete vedere dal cinguettio che vi riportiamo, come di consueto, in calce a questa news Bandai Namco afferma: "Preparatevi per la versione inglese di Tales of Crestoria! In questo nuovo capitolo della serie Tales of, sperimenterete un mondo completamente originale e una narrazione portata alla vita da personaggi completamente nuovi". Tales of Crestoria sarà dunque completamente trasposto in lingua inglese, ed arriverà in Occidente nel corso del 2019. Ad ora, non è disponibile nè una finestra di lancio nè una data di pubblicazione precisa.

Tales of Crestoria, definito da Bandai Namco come un "Gioco di Ruolo scritto col Sangue e il Tradimento", rappresenta un inusuale nuovo capitolo dell'apprezzata serie Tales of. Il gioco è infatti stato sviluppato appositamente per piattaforme mobile. Il titolo è giocabile con sistema operativo sia iOS sia Android.