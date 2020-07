Tales of Crestoria è nelle ultime fasi dello sviluppo

Bandai Namco Games ha annunciato che Tales of Crestoria è entrato nella fase finale dello sviluppo, il gioco sarà lanciato nel prossimo futuro, anche se una data precisa non è stata ancora comunicata al momento.

Inizialmente atteso per giugno, Tales of Crestoria è stato poi rimandato a data da destinarsi per dare modo al team di sviluppo di apportare alcune migliorie e risolvere bug e problemi tecnici emersi dalla beta. Il produttore Tomomi Tagawa fa sapere che tutto sta procedendo per il meglio e attualmente il team è impegnato nel fare in modo che tutto funzioni correttamente in vista del lancio globale.

Ad oggi gli utenti pre-registrati sono oltre un milione, segno evidente del grande interesse che circonda il progetto Tales of Crestoria. "Preparatevi per l'arrivo di Tales of Crestoria! In questo nuovo capitolo della serie Tales of, sperimenterete un mondo completamente originale e una narrazione portata alla vita da personaggi completamente nuovi."

Sicuramente un gustoso antipasto in attesa di Tales of Arise, il nuovo episodio della serie per console casalinghe recentemente rimandato a data da destinarsi dopo un lancio fissato genericamente per la fine del 2020.