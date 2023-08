Tales of, evento speciale questa settimana: in arrivo l'annuncio di un nuovo gioco?

Dopo l'ottimo rilancio trainato dal successo di Tales of Arise, Bandai Namco potrebbe essere pronta ad annunciare il prossimo capitolo della celebre serie di JRPG.

Dagli account social giapponesi della saga, arriva infatti l'annuncio di un Tales of Broadcast, uno speciale appuntamento in diretta streaming interamente dedicato all'IP. In programma per la giornata di giovedì 10 agosto, l'evento ospiterà il reveal di un "singolo titolo". L'espressione utilizzata è purtroppo molto generica, ma non è da escludere che i tempi siano infine propizi per l'annuncio di un nuovo capitolo nella saga di Tales of.



In questo quadro, torna a destare particolare interesse l'avvistamento del marchio Tales of Arise: Beyond the Dawn, registrato dalla stessa Bandai Namco nel dicembre dello scorso anno. Da allora, il publisher nipponico non ha condiviso alcuna notizia ufficiale in merito a una espansione o a un sequel dell'apprezzato Tales of Arise. Che il nuovo broadcast dedicato a Tales of possa essere l'occasione giusta per saperne di più?

Per scoprirlo, non resta che attendere poche ore: il Tales of Broadcast prenderà il via giovedì 10 agosto, alle ore 13:00 del fuso orario italiano. Direttamente in apertura a questa news potete già trovare l'anteprima dell'appuntamento, che sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della serie Bandai Namco.