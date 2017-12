Tales of Festival 2018: annunciata la data della nuova edizione

Come annunciato da, ilverrà ospitato a Yokohama tra il 16 e il 17 giugno 2018. Durante l'evento possiamo aspettarci diverse novità sulla serie Jrpg di Tales of.

Masaya Onosaka e Azumi Asakura compariranno in veste di presentatori del Tales of Festival 2018, con la partecipazione di diversi ospiti come Katsuyuki Konishi (Lloyd Irving in Tales of Symphonia), Chihiro Suzuki (Luke fon Fabre in Tales of the Abyss) e Ryouta Oosaka (Mikleo in Tales of Zestiria). Per conoscere ulteriori dettagli sull'evento non rimane che attendere il 18 dicembre, data in cui Bandai Namco lancerà il sito ufficiale del Tales of Festival 2018.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.