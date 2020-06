Tales of Festival: le date dell'evento virtuale, novità per Tales of Arise?

Tra i tanti eventi che hanno subito dei posticipi a causa dell'emergenza sanitaria, figura anche il Tales of Festival, che quest'anno avrebbe dovuto celebrare la saga JRPG di Bandai Namco nei giorni 13 e 14 giugno. La compagnia giapponese ha spostato tutto al 6 e 7 marzo 2021, ma a quanto pare i fan non rimarranno completamente a bocca asciutta.

Bandai Namco ha infatti annunciato che a partire dalle 13:00 del 14 giugno, ovvero in una delle date inizialmente programmate, si svolgerà un Tales of Festival in formato virtuale, dalle dimensioni più contenute e sopratutto maggior orientato al divertimento. Quest'iniziativa è indirizzata in maniera specifica ai fan della serie, ma Bandai Namco ha già messo le mani avanti spigando a chiare lettere che non verrà effettuato nessun annuncio. Purtroppo, ciò significa che non possiamo aspettarci nessun aggiornamento sullo stato dello sviluppo di Tales of Arise, nuovo capitolo della serie annunciato un anno fa in occasione della conferenza E3 2019 di Microsoft.

Tales of Arise è atteso ufficialmente per il 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma c'è da dire che il gioco non si fa vedere dal Tokyo Game Show 2019 e non sappiamo in che misura il suo sviluppo è stato influenzato dall'emergenza Coronavirus. Il vero Tales of Festival, l'evento che promette di regalarci novità succose, è stato addirittura posticipato al marzo del 2021, e in rete sono in molti a temere un rinvio di Tales of Arise. In tempi recenti Bandai Namco ha rinviato il lancio di Tales of Crestoria per dispositivi mobili (originariamente fissato ai primi di questo mese) a tempo indefinito. Anche Tales of Arise subirà lo stesso destino? In mancanza di comunicazioni ufficiali non possiamo saperlo con certezza.