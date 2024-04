Tales of Kenzera ZAU: che genere di gioco è, gameplay e combat system

Nel corso degli anni, EA Originals ha saputo regalarci numerose soddisfazioni con produzioni come It Takes Two e Lost in Random. Ad aggiungersi alla lista sarà presto Tales of Kenzera ZAU, nuovo gioco pubblicato dall'etichetta di Electronic Arts: scopriamo cinque curiosità su questo interessante titolo. Prima di proseguire, sappiate che ci stiamo già giocando, e che tra pochi giorni arriverà la nostra recensione!

Un lutto da elaborare

Abubakar Salim, fondatore di Surgent Studios, ha deciso di realizzare Tales of Kenzera ZAU dopo aver perso suo padre, scomparso nel 2013 a causa di un cancro. Una tale perdita ha provocato un enorme dolore a Salim, che ha deciso di elaborare questo lutto tramite la realizzazione di un gioco che trattasse una tematica simile, vista la passione per questa forma di intrattenimento del defunto parente. Non a caso, il protagonista dell'avventura è Zau, giovane sciamano che in seguito alla morte del suo Baba (il padre) decide di stringere un patto con il dio della morte, nel tentativo di strapparlo alle tenebre. Ci troviamo quindi di fronte ad un viaggio durante il quale assisteremo anche alla crescita del protagonista, che pur di salvare il suo caro affronterà i pericoli di Kenzera.

Le emozioni del protagonista non traspariranno solo dai dialoghi con i vari personaggi, ma anche dagli scenari che andremo ad esplorare, ciascuno caratterizzato da dettagli e cromatismi che richiamano le varie fasi dell'elaborazione del lutto. Ne è un chiaro esempio la fase in cui Zau vive la paura, momento durante il quale si troverà a vagare in un'area in cui il verde è predominante.

È un Metroidvania?

Per chi si stesse chiedendo che tipo di gioco è Tales of Kenzera ZAU, ci troviamo di fronte ad un metroidvania. Si tratta quindi di un titolo in cui ci si può muovere liberamente per la mappa 2D e in cui l'esplorazione gioca un ruolo centrale. Ogni angolo di Kenzera nasconde qualche segreto e nel corso dell'avventura di acquisiscono poteri speciali che giustificano il backtracking, visto che tornare sui propri passi permette di entrare in zone che fino a poco tempo prima erano inaccessibili. Rispetto a Prince of Persia The Lost Crown, titolo con cui il paragone è inevitabile per via delle molteplici similitudini in termini di gameplay, ci troviamo sin da subito a disporre dei mezzi per muoverci agilmente. Sia il doppio salto che lo scatto, azioni che possono anche essere utilizzate in combinazione, permettono di raggiungere senza troppi problemi qualsiasi luogo, rendendo così inaccessibili solo quelle aree che richiedono l'ausilio dei poteri speciali.

Due maschere, due stili di combattimento

Una delle principali caratteristiche di Tales of Kenzera ZAU consiste nella presenza di due preziosi artefatti magici che il protagonista ha ereditato dal suo Baba, ossia la Maschera del Sole e la Maschera della Luna. Un po' come in Ikaruga, Zau può passare da una maschera all'altra e ciò ne modifica l'aspetto ed il colore. In questo caso, però, non importa il colore nel combattimento, ma si decide quale delle due maschere utilizzare poiché a ciascuna di esse è legato un differente combat system. La Maschera del Sole è perfetta per gli scontri ravvicinati e consente di danneggiare gli avversari con combo eseguite tramite due enormi aculei, senza contare che schivate e doppi salti fanno sì che il protagonista lasci una scia di fuoco dietro di sé, come semplice orpello artistico. Con la Maschera della Luna si prediligono invece gli attacchi a distanza, visto che in questo stato Zau può lanciare proiettili di ghiaccio che sono essenziali per eliminare quei nemici situati in aree difficilmente raggiungibili dell'arena.

Bisogna però sottolineare che, in generale, il combat system di Tales of Kenzera ZAU è molto più semplice rispetto a quello di Prince of Persia The Lost Crown, in cui sono presenti parate perfette, combo più complesse e meccaniche che ricordano quelle di un picchiaduro. Il protagonista del titolo Surgent Studios si limita invece ad attacchi semplici e non dispone di mezzi per potersi difendere dagli attacchi, ad eccezione di un sistema utile per respingere i proiettili.

Un doppiatore d'eccezione

Vi abbiamo spiegato la triste storia di Abubakar Salim, ma è probabile che non abbiate ancora capito chi sia il fondatore di Surgent Studios. Si tratta infatti dell'attore (nominato persino ai BAFTA) e doppiatore che ha prestato la voce a Bayek di Siwa in Assassin's Creed Origins, noto anche per aver preso parte a numerose pellicole cinematografiche e serie TV, senza contare che a giugno 2024 lo vedremo nei panni di Alyn di Hull nell'attesa seconda stagione di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade. Sembra quasi superfluo dirvi che sarà proprio lui a doppiare il protagonista, Zau, fattore che renderà ancor più sentita la sua interpretazione.

E' su PlayStation Plus o Game Pass?

Oltre ad essere venduto ad un prezzo budget, il nuovo Tales of Kenzera ZAU potrà essere giocato senza costi aggiuntivi da numerosi utenti in possesso di PlayStation 5. Il titolo EA Originals, proprio come il colorato Dave the Diver, fa parte dei giochi indie che approderanno sin dal day one nel catalogo di prodotti fruibili gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium dal 23 aprile 2024. Lo stesso giorno il gioco sarà disponibile anche su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 e console della famiglia Xbox.

