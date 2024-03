Tales of Kenzera Zau si mostra nel nuovo gameplay trailer dell'Xbox Partner Preview

Come ormai ben saprete, nel corso della serata è stato trasmesso il nuovo Xbox partner Preview, evento Microsoft dedicato alle produzioni di terze parti. Fra i tanti titoli mostrati c'era Tales of Kenzera Zau, il gioco EA Originals annunciato sul palco dei The Game Awards 2023.

Il nuovo filmato del gioco, il cui team di sviluppo è stato fondato dal doppiatore di Bayek in Assassin's Creed Origins, è incentrato sulle dinamiche di gameplay. Come si può notare dal gameplay trailer, si tratta di un action in due dimensioni che alterna momenti in cui si combatte a fasi platform che richiedono l'utilizzo di poteri speciali, il cui utilizzo ricorda una sorta di mix fra Trine ed Ikaruga. Nel gioco vi sono anche boss fight contro creature di dimensioni generose ed un sistema di progressione, grazie al quale sarà possibile migliorare le capacità del giovane protagonista dell'avventura.

Prima di lasciarvi al filmato mostrato all'evento Microsoft, vi ricordiamo che l'uscita del titolo EA Originals è fissata al prossimo 30 aprile 2024 solo ed esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro riassunto dell'Xbox Partner Preview con tutti gli annunci fatti da Microsoft nel corso dell'evento.