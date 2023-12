Tales of Kenzera ZAU è ufficiale: il nuovo gioco EA Originals splende nel trailer dei TGA

I rumor si sono rivelati fondati: Electronic Arts ha colto l'occasione offerta dai The Game Awards 2023 per presentare la sua nuova produzione EA Originals, Tales of Kenzera ZAU, che si mostra in un trailer di debutto durante la kermesse di Los Angeles.

Attraverso una delicata e sfaccettata grafica in 2.5D, Tales of Kenzera ci immergerà in una toccante avventura single player, in cui scopriremo come affrontare il dolore di una "perdita devastante".

"Ogni storia ha inizio dove un'altra finisce...". Preparati ad avventurarti nelle splendide e insidiose terre di Kenzera nei panni di Zau, un giovane sciamano che stringe un patto con il dio della morte per strappare alle tenebre il suo amato baba. Vivi una toccante storia per giocatore singolo ispirata al dolore dell'attore Abubakar Salim, e scopri come l'amore ci dà il coraggio di andare avanti dopo una perdita devastante. Sfrutta i poteri del sole e della luna per sconfiggere spiriti irrequieti in battaglia e diventa un degno Nganga: un guaritore spirituale. Scopri un ricco universo con una storia segreta fatta di caos e ordine, ed esplora regni mistici pieni di colori e sfumature in 2.5D, resi ancora più magici dalla colonna sonora della pluripremiata compositrice Nainita Desai.

Creato da Surgent Studios, lo studio di intrattenimento fondato dall'attore Abubakar Salim (Assassin's Creed: Origins, Raised by Wolves), e pubblicato da EA Originals, Tales of Kenzera: ZAU ti accompagnerà in un emozionante viaggio ispirato ai ricchi miti delle culture Bantu.

Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile dal 23 aprile 2024. Cosa ne pensate della nuova produzione EA Originals?