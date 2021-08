Tales of Luminaria annunciato ufficialmente: è il nuovo capitolo mobile della serie

Nel mentre i giocatori hanno potuto già immergersi nel mondo di Tales of Arise grazie alla demo gratuita pubblicata su PlayStation e Xbox, Bandai Namco Entertainment ha sfruttato lo spazio concesso dall'Opening Night Live di Geoff Keighley per svelare ufficialmente il nuovo capitolo della serie JRPG.

Tales of Luminaria, il cui nome era già saltato fuori all'avvistamento del suo marchio registrato in Europa, è la nuova iterazione mobile della saga JRPG in arrivo su device iOS e Android. Il trailer di debutto che vi abbiamo riportato in apertura preannuncia l'arrivo di un "racconto rivoluzionario" che vivremo all'interno di un universo di gioco completamente originale. Il filmato ci consente di dare uno sguardo sia alle scene in-game in fase di esplorazione e combattimento, sia di ammirare i design dei protagonisti e degli ispirati scenari che potremo visitare in questa nuova avventura.

Per il momento, Bandai Namco si è limitata a comunicare che il gioco arriverà "presto" sul mercato, ma non ha specificato alcuna finestra di lancio più precisa. Che impressioni avete su questo nuovo episodio della serie di Tales of?

Il producer di Tales of Arise, Yosuke Tomizawa, ha dichiarato che l'eventuale successo commerciale del nuovo JRPG per PC e console potrebbe dare il via libera a nuove remastered o remake della serie.