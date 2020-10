Tales of Luminaria: Bandai Namco registra il marchio, annuncio in arrivo?

Bandai Namco Games ha registrato il marchio Tales of Luminaria in Europa il 13 ottobre scorso, il nome in questione non è associato ad alcun videogioco, per questa si pensa che un nuovo annuncio possa essere in arrivo nei prossimi mesi.

Attualmente l'unico gioco della serie annunciato è Tales of Arise, in arrivo nel 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC (e presumibilmente anche su console next-gen, sebbene non ci siano stati annunci in tal senso), sul fronte mobile Bandai Namco ha lanciato numerosi titoli della saga tra cui Tales of Crestoria e Tales of Rays.

Tales of Luminaria potrebbe essere il nome europeo di Tales of Arise, considerando che il marchio non è stato registrato in Giappone ed Europa, oppure potrebbe trattarsi di un nuovo progetto in ambito mobile, attualmente la situazione non è affatto chiara dunque restiamo in attesa di eventuali annunci da parte del publisher giapponese.

Tales of è uno dei franchise più importanti di Bandai Namco in particolar modo in Giappone, dove la serie iniziata nel lontano 1995 ha sempre riscosso un enorme successo, diventando sempre più popolare nel corso degli anni anche in Europa e Nord America.