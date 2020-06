Tales Of Monkey Island: l'avventura Telltale di Guybrush Threepwood torna su Steam e GOG

L'epica avventura piratesca Monkey Island ha fatto innamorare molti di noi al genere punta e clicca, grazie a una storia ben scritta e con personaggi fuori di testa. Nonostante non sia stato creato dalla LucasArts, Tales of Monkey Island, l'episodio della serie creato da Telltale Games è stato comunque apprezzato dai fan e adesso è ritornato.

Il gioco con protagonista Guybrush Threepwood era scomparso dai radar, non essendo più disponibile all'acquisto, da quando lo sviluppatore e l'editore hanno chiuso, lo stesso destino seguito da molte altre serie Telltale. Tuttavia, Tales of Monkey Island sembra essere ritornato nei negozi digitali ed è attualmente scontato del 50% fino al 10 luglio.

Dov'è possibile acquistare il titolo? Attraverso Steam e GOG. Sulla piattaforma digitale di Gabe Newell il gioco costa 8,39€, mentre sul sito di proprietà di CD Projekt ha un prezzo di 9,19€. Si sta parlando ovviamente dell'edizione completa, che contiene tutti e cinque gli episodi originariamente pubblicati nel 2009 per PC, per poi approdare su Wii, PS3 e smatphone.

Attualmente, il gioco è disponibile solo su PC ed è solo in inglese. Gli altri giochi della software house rimangono ancora non disponibili, come ad esempio Tales from the Borderlands, Guardians of the Galaxy e Game of Thrones. L'unico progetto ancora in vita è The Wolf Among Us 2, che ha ricominciato il suo sviluppo da zero.