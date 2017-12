Tales of: novità sulla serie in arrivo il 16 dicembre?

ha annunciato un livestream celebrativo per festeggiare il ventiduesimo anniversario della serie: lo show andrà in onda il 16 dicembre alle 12:00 (ora italiana) e vedrà la presenza di numerosi sviluppatori, produttori e doppiatori dei vari giochi della saga.

Il publisher fa sapere che durante la trasmissione si parlerà dei principali capitoli della serie e del prossimo Tales of Festival, tuttavia non sono escluse possibili sorprese, questa almeno la speranza dei fan.

L'ultimo episodio "regolare" della serie, Tales of Berseria, è stato pubblicato nel 2015 in Giappone e l'anno successivo in Occidente, mentre su mobile è stato recentemente annunciato Tales of Asteria Eden of Reminiscence. Sappiamo che un nuovo capitolo per Nintendo Switch è in fase di sviluppo e che Bandai Namco annuncerà cinque nuovi giochi a dicembre. Che sia arrivato il momento di novità in merito? Lo scopriremo a metà mese.