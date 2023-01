Tales of Symphonia: un assaggio della Remastered grazie al nuovo Gameplay Trailer

Si avvicina a grandi passi il ritorno di Tales of Symphonia, attraverso una Remastered che farà il suo esordio su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 17 febbraio 2023, permettendo così alle nuove generazioni di riscoprire l'amato Action/RPG pubblicato originariamente su GameCube nel 2003.

Con la data che dunque si sta avvicinando sempre di più, Bandai Namco stuzzica ulteriormente la curiosità dei suoi fan pubblicando un Gameplay Trailer di Tales of Symphonia Remastered, che ci offre una veloce panoramica del sistema di combattimento con tanto di spettacolari mosse speciali, oltre ad osservare ulteriormente il lavoro di aggiornamento grafico messo a punto dagli sviluppatori, che si sono mantenuti fedeli allo stile visivo della versione originale.

A parte il trailer incentrato sul gameplay, in precedenza Bandai Namco aveva pubblicato anche lo Story Trailer di Tales of Symphonia Remastered, permettendoci di fare la conoscenza dei suoi personaggi principali introducendoci alla vicenda ed al mondo di gioco. C'è molta curiosità di vedere come si rivelerà l'edizione rimasterizzata, considerato che l'originale Tales of Symphonia è considerato da critica e pubblico tra i migliori esponenti della serie, e tra l'altro un suo eventuale successo potrebbe spingere Bandai Namco a riproporre ulteriori vecchi classici del brand.

A tal proposito, infatti, la compagnia nipponica non ha escluso il possibile arrivo di ulteriori Remastered della serie Tales, sebbene per adesso non ci siano dettagli maggiori sui piani in tal senso.