Tales of Symphonia Remastered: l'anime gratis celebra gli eroi dei due mondi

Con ancora negli occhi le scene dello Story Trailer di Tales of Symphonia Remastered, rimaniamo idealmente nella dimensione fantasy dei mondi Sylvarant e Tethe'alla per ammirare l'anime gratis che precede il lancio dell'avventura GDR di Bandai Namco.

Tales of Symphonia The Animation ci accompagnerà fino alla commercializzazione della versione rimasterizzata dell'odissea ruolistica di Bandai Namco: il primo episodio è già disponibile gratis da oggi, 18 gennaio, con sottotitoli in italiano, inglese, francese e spagnolo.

L'anime segue le avventure di Lloyd e dei suoi amici mentre cercano di salvare Sylvarant senza portare alla rovina Tethe’all: proprio come il videogioco, quindi, anche la serie animata racconta la storia di due mondi strettamente collegati l'uno all'altro, aiutandoci così a tratteggiare i contorni dell'esperienza narrativa e ludica della Remastered di Tales of Symphonia destinata ad approdare il 17 febbraio su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video gameplay di Tales of Symphonia Remastered datoci in pasto dal publisher e sviluppatore giapponese in vista dell'uscita del GDR su console per aiutarci a familiarizzare con il sistema di combattimento, la progressione delle attività e le sfide da affrontare esplorando i mondi fantasy di questa ormai iconica saga.