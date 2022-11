Tales of Symphonia Remastered: il JRPG torna a febbraio su PlayStation, Xbox e Switch

Il ritorno nel 2023 di Tales of Symphonia Remastered non avverrà solo su Nintendo Switch ma anche su PS4 e Xbox One (come pure su PS5 e Xbox Series X/S retrocompatibilità): a darne conferma è Bandai Namco con l'ultimo video gameplay che fissa ufficialmente la data di lancio della riedizione attualizzata del JRPG.

La nuova versione dell'amata avventura ruolistica a tinte fantasy firmata da Kōsuke Fujishima (l'autore della serie di Tales Of) e prodotta da Makoto Yoshizumi sotto la direzione creativa di Takashi Hasegawa riproporrà per intero l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica dell'opera originaria, ma in una veste grafica aggiornata.

La remastered di Tales of Symphonia sarà infatti caratterizzata da un comparto tecnico svecchiato da modelli poligonali maggiormente definiti, una risoluzione più elevata a la ricostruzione di tutti gli elementi dell'interfaccia, oltre agli inmmancabili interventi sugli effetti particellari a corredo dei combattimenti a turni.

Con l'ultimo trailer, gli sviluppatori interni a Bandai Namco incaricati di dare forma a questo titolo ci mostrano delle scene di gameplay inedite e, per l'occasione, fissano uscita di Tales of Symphonia Remastered al prossimo 17 febbraio, tanto su Nintendo Switch quanto su PlayStation 4 e Xbox One.