Tales of Symphonia Remastered su Nintendo Switch: il JRPG torna nel 2023

Mentre la Grande N sorprende la community videoludica con l'annuncio ufficiale di Pikmin 4, persosi per anni nei corridoi di Kyoto, dal Nintendo Direct arriva anche la conferma del ritorno di un JRPG molto amato.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, Bandai Namco annuncia infatti Tales of Symphonia Remastered, versione rimasterizzata di uno dei più toccanti capitoli della serie Tales of. Il coraggioso Lloyd e la solare Colette vedranno nuovamente intrecciarsi i propri destini, in un'avventura carica di epicità ed emozioni. In una pericolosa missione combattuta per salvare il mondo da una devastante catastrofe, i due giovani tornano in scena con un comparto tecnico completamente rinnovato.

Al momento, Bandai Namco non ha confermato una data di lancio precisa per Tales of Symphonia Remastered, che tuttavia raggiungerà Nintendo Switch nel corso dei primi mesi del 2023. Oltre che sulla console ibrida, la riedizione del JRPG approderà anche su PlayStation 4 e Xbox One. I possessori di Xbox Series X|S e PS5 potranno ovviamente accedere al titolo grazie alle funzioni di retrocompatibilità.