Tales of Symphonia Remastered non è venuto benissimo e gli sviluppatori si scusano

Tales of Symphonia Remastered soffre di vari problemi tecnici, la versione rimasterizzata del classico di Bandai Namco non ha rispettato le aspettative del pubblico e gli sviluppatori si sono scusati promettendo fix e aggiornamenti.

La maggior parte dei problemi sembrano verificarsi su Nintendo Switch, questa versione in particolare soffre di crash improvvisi, tempi di caricamento piuttosto lunghi e texture di bassa qualità. In generale, sono in molti a lamentarsi per il lavoro appena discreto svolto dal team giapponese, gli sviluppatori hanno ora pubblicato una serie di Tweet sul profilo giapponese di Tales of, scusandosi con il pubblico per la qualità non eccelsa della remaster e promettendo aggiornamenti e fix per risolvere i principali problemi tecnici.

Come sottolineato nella recensione di Tales of Symphonia Remastered a cura di Antonello Bello, Bandai Namco sembra aver svolto un lavoro di ammodernamento piuttosto pigro e svogliato e se è vero che su Nintendo Switch si guadagna la portabilità, è altrettanto vero che proprio questa sembra essere l'edizione meno curata.

Il publisher non ha escluso altre remaster di Tales of in futuro, probabilmente dunque la riedizione di Tales of Symphonia deve essere vista come un modo per tastare il mercato ed il gradimento da parte del pubblico alla riproposizione di vecchi giochi della serie.