Tales of Symphonia Remastered: alla riscoperta del JRPG con lo Story Trailer

Dopo aver annunciato la data di Tales of Symphonia Remastered su PlayStation, Xbox e Switch, Bandai Namco ci rituffa nelle atmosfere dell'avventura GDR a tinte fantasy di Kosuke Fujishima con uno Story Trailer ricco di scene di gameplay.

La riedizione attualizzata del JRPG culto di Bandai Namco darà modo ai fan vecchi e nuovi della serie di unirsi ancora una volta a Lloyd Irving per vivere un'avventura ricca di colpi di scena. Il viaggio da compiere insieme alla Prescelta per liberare il Mana dall'oppressione dei Desian, ad ogni modo, non sarà affatto semplice: solo unendo le proprie forze a quelle degli amici di Lloyd avremo qualche speranza di sopravvivenza, pur sapendo che ogni scelta avrà un costo e che non sarà possibile salvare tutti.

Nel corso del viaggio potremo ammirare delle ambientazioni con una risoluzione più elevata, dei modelli poligonali maggiormente definiti e apprezzare gli interventi compiuti dal team creativo diretto da Takashi Hasegawa per svecchiare il comparto grafico e l'interfaccia, pur mantenendo inalterata la 'patina nostalgica' del titolo originario.

Prima di lasciarvi al nuovo video, e alle immagini inedite che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che Tales of Symphonia Remastered sarà disponibile dal 17 febbraio su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma in versione retrocompatibile.