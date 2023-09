Tales of the Shire: annunciato un nuovo adorabile gioco del Signore degli Anelli

Private Division e Weta Workshop hanno annunciato Tales of the Shire A The Lord of the Rings Game, descritto come "un accogliente e adorabile videogioco basato su Il Signore degli Anelli e ambientato nell'universo della Terra di Mezzo."

Difficile capire cosa si celi dietro queste parole, anche il teaser trailer che trovate in apertura non svela molti dettagli sul progetto, tuttavia dal logo e dall'artwork diffuso da Private Division possiamo ipotizzare una sorta di gestionale, un'avventura fiabesca o un life sim ambientato nella Terra di Mezzo. Il publisher fa capire che il gioco sarà adatto ad un pubblico vasto, non aspettatevi dunque un brutale gioco d'azione in terza persona o un complesso strategico del Signore degli Anelli.

Tales of the Shire A The Lord of the Rings Game è atteso per il 2024 su PC e console non meglio specificate, presto verranno aperti i canali social e probabilmente ne sapremo di più.

Nel 2022 Embracer Group ha acquistato i diritti de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit per circa 400 milioni di dollari, confermando la volontà di portare avanti la saga cinematografica con nuovi film e confermando anche l'arrivo di altri videogiochi ambientati nella Terra di Mezzo. La holding europea tuttavia sta attraversando una grossa crisi finanziaria e non è escluso che i diritti del franchise di Tolkien possano trovare una nuova casa.