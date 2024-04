Tales of the Shire si mostra con un trailer: arriva il gioco de Il Signore degli Anelli

Sono passati alcuni mesi dalla volta in cui Private Division e Weta Workshop hanno annunciato Tale of the Shire A The Lord of The Rings Game, un nuovo titolo dedicato all'intramontabile saga de Il Signore degli Anelli. Il 2024 sarà fondamentale per il progetto pronto a fare presto o tardi il suo debutto: Tales of the Shire sta arrivando!

Nelle ultime ore è stato infatti pubblicato su YouTube l'Official Announcement Trailer di Tales of The Shire, l'avventura che ci porterà a vivere un'esperienza Hobbit life-sim nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Tale of The Shire A The Lord of The Rings Game non è ancora provvisto di una data d'uscita ufficiale, ma la finestra di lancio è stata in parte definita e non manca troppo al momento in cui i giocatori potranno intraprendere questo nuovo cammino.

Come dichiarato con la pubblicazione del suddetto trailer, Tales of the Shire uscirà nel corso dell'anno su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. Le "nuove" ammiraglie di casa Sony e Microsoft, insieme all'ecosistema PC e alla console ibrida della casa di Kyoto, accoglieranno prossimamente questo titolo inedito, ma quanto manca per poter mettervi sopra le mani? Per il momento non possiamo far altro che aspettare maggiori comunicazioni da Private Division e Weta Workshop, attendendo di saperne di più sulla produzione in arrivo sulle varie piattaforme videoludiche.

