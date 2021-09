Tales of Vesperia e Berseria continuano a vendere: gli ottimi dati di Bandai Namco

Non solo Tales of Arise ha venduto un milione di copie in una settimana, ma anche da altri episodi della serie arrivano ottime notizie in termini commerciali, dimostrando come l'interesse nei confronti della storico franchise Action/RPG nato nel 1995 sia sempre grande da parte del pubblico.

Stando ai dati forniti da Bandai Namco, Tales of Vesperia: Definitive Edition ha superato la soglia del milione e mezzo di copie in tutto il mondo, contando sia le vendite sia fisiche che digitali delle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sommando tali risultati a quanto registrato dall'edizione originale all'epoca della sua uscita su PS3 e Xbox 360, l'avventura con protagonista Yuri Lowell raggiunge la quota complessiva di 2.8 milioni di unità. Seppur con risultati magari meno impressionanti, anche Tales of Berseria raggiunge nuovi traguardi: a 5 anni dal suo esordio su PS4 in Giappone (arrivando poi in occidente nel 2017, anche su PC), ha infatti superato le 2 milioni di copie vendute, come riportato anche dal portale Gematsu.

Il brand Tales continua quindi a crescere, mantenendo intatto l'apprezzamento del pubblico nei confronti del lavoro svolto da Bandai Namco. E non è da escludere che il nuovo Tales of Arise possa vedere aumentare sempre di più i suoi dati di vendita. Se ancora non lo avete fatto vostro, la nostra recensione di Tales of Arise potrebbe spingervi verso l'acquisto.