Tales of Vesperia Definitive Edition: annunciata la Premium Edition con diversi bonus

Bandai Namco Entertainment ha svelato la Premium Edition di Tales of Vesperia Definitive Edition, versione da collezione del gioco che include un Artbook, la colonna sonora su 4 CD, un set di carte e altro ancora.

La Premium Edition include:

Una copia del gioco

4 CD con la Colonna Sonora

Un artbook

Un set di carte collezionabili

Un set di sticker Chiba Chara

La Metalcase di Repede

Tales of Vesperia Definitive Edition include una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai rilasciati fuori dal Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca della sua memoria perduta.

Tales of Vesperia Definitive Edition usa una versione speciale del Linear Motion Battle System della serie Tales of. I giocatori controllano un membro singolo del party in combattimenti in tempo reale, mentre gli altri 3 personaggi sono controllati da un set personalizzato di comandi gestiti dall'intelligenza artificiale. I giocatori possono passare in ogni istante della battaglia da uno dei quattro personaggi a un altro e possono usare attacchi fisici, magie o anche le potenti Arti Mistiche.

Il titolo sarà disponibile dall'11 gennaio 2019 per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. In calce potete dare un'occhiata ai contenuti della Premium Edition.