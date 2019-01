Tales of Vesperia Definitive Edition: Guida introduttiva ai Combattimenti

Con l'arrivo di Tales of Vesperia: Defintive Edition, i giocatori PS4, Xbox One, Switch e PC hanno l'occasione di recuperare uno dei capitoli più amati della serie Jrpg targata Bandai Namco. In questa mini-guida vi daremo alcuni suggerimenti fondamentali per padroneggiare il sistema di combattimento.

Attacco

Il leader del vostro party sarà il personaggio in grado di infliggere più danni. Yuri è la scelta più ovvia per questo ruolo, ma Karol e Judith possono essere degli attaccanti altrettanto efficaci. I controlli sono rigorosamente in 2D, e questo renderà molto facile ai nemici attaccarvi dai due angoli, mentre voi potrete attaccare solo da uno. Allo stesso modo, due dei vostri membri del party possono convergere su un nemico per ottenere un ulteriore vantaggio. Come accennato in precedenza, ci sono diversi personaggi con diversi stili di gioco. Se Yuri è un attaccante a tutto tondo potente e veloce, Judith è una guerriera estremamente efficace per i giocatori abili con combo, mentre Karol è molto più orientata agli attacchi rapidi.

Combo

Il sistema delle combo è abbastanza semplice. Ogni volta che mettete a segno un colpo e il nemico non lo blocca, questo rimarrà stordito per qualche istante, permettendovi di infliggergliene altri in sequenza. Yuri e Judith sono entrambi capaci di eseguire combo complesse che richiedono tempismo e tecnica. All'inizio non sarete in grado di fare molto, ma tra un combattimento e l'altro imparerete a padroneggiare i movimenti e i tempi di recupero dei vostri personaggi. Il lavoro di squadra è l'ideale per mettere a segno combo notevoli. Se riuscite a concatenare gli attacchi dei vari personaggi del party, potete mantenere una combo a oltranza. Il modo migliore per farlo è sfruttando gli incantesimi a tempo di Rita o Estelle, così da guadagnare secondi preziosi.

Tattiche

Il sistema di combattimento di Tales of Vesperia ha una componente strategica di grande utilità. Potete bloccare l'azione e aprire il menu di battaglia in qualsiasi momento premendo il pulsante Triangolo/Y. Da qui, potete comandare al vostro team di usare una specifica abilità, configurare scorciatoie e usare oggetti. Tenendo premuto il tasto L1/LB e usando il D-pad potrete cambiare tattica. Le tattiche sono completamente personalizzabili in base al personaggio e a diversi criteri, tra cui l'uso degli oggetti, il ruolo in combattimento e l'uso delle abilità. Sarà possibile designare un membro del party come personaggio di supporto, farlo giocare in modo aggressivo o difensivo e determinare se userà tattiche a distanza o a corpo a corpo. Prendetevi il tempo necessario per personalizzare queste strategie, così da adattarle ad ogni situazione.

Skill, Equipaggiamento e Oggetti

Gli oggetti di consumo sono indispensabili per ogni battaglia importante. Se riuscite a mantenere forte il vostro gruppo, i nemici cadranno rapidamente, ma se perdete il vostro slancio sarà difficile recuperare e rientrare in partita. È importante mantenere la vostra squadra al massimo della forma prima di iniziare a lottare. Dopo aver utilizzato un oggetto, dovrete attendere un po' di tempo prima di usarne un altro. Ci sono abilità che scavalcano regola, e altre che permettono di usare gli oggetti anche sui vari compagni di squadra. Sfruttate tutte le risorse a vostra disposizione per rinforzare il party, così da aumentare le vostre probabilità di vittoria sul campo di battaglia.

Per saperne di più sulla nuova riedizione del gioco, potete leggere la nostra Recensione di Tales of Vesperia: Definitive Edition.