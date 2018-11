Tales of Vesperia Definitive Edition: nuove immagini sul combat system

Gli eroi di Tales of Vesperia: Definitive Edition tornano in azione nelle nuove immagini di gioco pubblicate da Bandai Namco per testimoniare l'ottimo lavoro svolto dagli autori giapponesi nella rielaborazione HD del sistema di combattimento originario.

Annunciata da Microsoft a metà giugno dal palco della conferenza Xbox dell'ultimo E3 losangelino, la versione rimasterizzata di Tales of Vesperia proverà a offrirci un'esperienza di gioco degna del capolavoro JRPG dato alle stampe nel 2009 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Alla direzione della remaster di Tales of Vesperia troveremo ancora il dinamico duo composto da Kosuke Fujishima e Motoi Sakuraba. A loro, e al team di sviluppo interno a Bandai Namco impegnato nel progetto, spetterà il compito di tenere alta la bandiera di questa importante proprietà intellettuale attraverso un'opera certosina di rifinitura del codice che passerà per la revisione quasi totale del motore grafico e degli elementi artistici legati alla caratterizzazione di personaggi, nemici e ambientazioni.

Il Linear Motion Battle System, naturalmente, non sarà esente da novità: come possiamo intuire osservando le nuove immagini di gioco provenienti dal Giappone, il sistema di combattimento godrà di animazioni inedite e verrà rimodulato sul layout di comandi delle console dell'attuale generazione.

In questo modo, promettono gli autori nipponici, potremo sperimentare soluzioni di gioco più originali e immersive, e questo grazie anche all'accresciuta capacità di personalizzazione del set di comandi correlato alla gestione degli attacchi, delle abilità e delle mosse elusive da far compiere agli altri membri della propria squadra durante le battaglie.

Qui da noi, Tales of Vesperia: Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 gennaio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.