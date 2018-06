Tales of Vesperia Definitive Edition: nuove immagini e trailer in italiano

Dopo la presentazione ufficiale del gioco ospitata durante la conferenza Xbox E3 2018, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato le prime immagini tratte da Tales of Vesperia: Definitive Edition. Con l'occasione è stato reso disponibile il trailer di annuncio in italiano.

Come confermato dal publisher, Tales of Vesperia: Definitive Edition è in arrivo questo inverno su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC: il gioco include, tra le altre cose, una risoluzione upscalata, una versione speciale del Linear Motion Battle System della serie Tales Of e personaggi, eventi e costumi mai rilasciati fuori dal Giappone.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio, vi lasciamo alla visione dei nuovi screenshot e del trailer di annuncio in italiano.