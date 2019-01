Tales of Vesperia Definitive Edition: pubblicato il trailer di lancio

I vertici di Bandai Namco ci regalano l'evocativo trailer di Tales of Vesperia: Definitive Edition che ne propizia il lancio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di questo atteso JRPG.

La riedizione per PC e sistemi current-gen di questo grande classico della produzione ruolistica giapponese è stata diretta da Kosuke Fujishima e Motoi Sakuraba e promette di offrirci le medesime emozioni dell'indimenticabile esperienza ludica, narrativa ed estetica del capolavoro del 2009.

Il piano di Bandai Namco è particolarmente ambizioso ma sarà sorretto da una profonda revisione del motore grafico e da una serie di interventi che comprendono, ad esempio, la riscrittura di determinati elementi della storia risultati poco chiari a coloro che si sono avventurati per Terca Lumireis dieci anni or sono.

Anche gli aspetti del gameplay che gravitano attorno al Linear Motion Battle System trarranno beneficio dall'opera di ammodernamento compiuta da Sakuraba e Fujishima, con animazioni inedite e comandi riadattati sul layout di pulsanti delle piattaforme dell'attuale generazione.

La Definitive Edition di Tales of Vesperia è prevista in uscita per l'11 gennaio: su queste pagine trovate la nostra recensione a cura di Antonello "Kirito" Bello.