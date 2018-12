Tales of Vesperia Definitive Edition: requisiti minimi e consigliati su PC

A poco più di un mese dal lancio, Bandai Namco Entertainment ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati dell’edizione PC di Tales of Vesperia Definitive Edition, riedizione dell’amato gioco di ruolo di stampo giapponese pubblicato nell'ormai lontano 2009 su Playstation 3 e Xbox 360.

Eccoli di seguito:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: OS:Microsoft Windows 7/8/8.1/Windows 10 (64-bit)

Processore: CPU:Core i5-750, ~2.7GHz / AMD X6 FX-6350 3,9GHz AM3

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 2GB / Radeon HD 7950 3GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 11

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Microsoft Windows 7/8/8.1/ Windows 10 (64-bit)

Processore: CPU:Intel(R) Core(TM) i7-4770S、~3.1GHz / AMD Ryzen 7 1700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon (TM) RX 470 Graphics

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 11

Tales of Vesperia: Definitive Edition sarà disponibile in Europa a partire dall'11 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo stesso giorno sarà lanciata sul mercato la Premium Edition, che includerà, oltre al gioco di base, un artbook, un set di adesivi Chiba Chara, la colonna sonora su quattro dischi, un set di carte collezionabili e una speciale confezione in metallo. Se siete curiosi di saperne di più, potete vedere il gioco in azione nell'ultimo story trailer pubblicato poche settimane fa da Bandai Namco Entertainment. Siete pronti a rivivere l'avventura di Yuri ed Estelle?