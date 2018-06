Tales of Vesperia Remaster sarà annunciato all'E3?

La redazione di Gematsu ha scoperto l'esistenza di un misterioso sito (tov10th.tales-ch.jp, accesso protetto da password) apparentemente legato alla non ancora annunciata edizione rimasterizzata di Tales of Vesperia.

L'indirizzo della pagina non sembra lasciare spazio a dubbi riguardo i riferimenti a Tales of Vesperia 10th Anniversary, che Bandai Namco stia preparando una riedizione per festeggiare il decimo anniversario del gioco? La possibile presentazione sembra essere prevista all'E3 di Los Angeles, Gematsu ha interpellato varie fonti le quali hanno confermato che Tales of Vesperia Remaster sarà annunciato la prossima settimana durante la fiera americana.

Tales of Vesperia è stato pubblicato nel 2008 su Xbox 360 e l'anno successivo su PlayStation 3 in una riedizione aggiornata con nuovo doppiaggio, personaggi aggiuntivi, nuovi dungeon e altre migliorie tecniche, strutturali e contenutistiche.