Tales of Vesperia: la Video Recensione della Definitive Edition

A distanza di dieci anni dall’uscita originale, Tales of Vesperia si prepara ad approdare finalmente anche sui mercati europei con la sua Definitve Edition, versione riveduta e corretta dell’eccezionale gioco di ruolo uscito inizialmente su Xbox 360 nel 2008.

Se Tales of Vesperia viene considerato dagli appassionati il miglior esponente della serie, il motivo va ricercato nel magistrale impianto narrativo e nella superba caratterizzazione dei personaggi. La Definitive Edition del JRPG targato Bandai Namco ha colmato i buchi narrativi della versione originale, migliorando alcuni passaggi al tempo poco chiari.

La remastered di Tales of Vesperia rappresenta un appuntamento imprescindibile sia per i fan storici che per le nuove leve, i quali potranno scoprire una Terca Lumireis più ricca e rigogliosa che mai. Tales of Vesperia Definitive Edition è disponibile dall'11 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.