Tales of Xillia 2 potrebbe arrivare presto su PlayStation 4?

Come segnalato su ResetERA, il rivenditore svizzero CeDe.ch ha inserito in listino Tales of Xillia 2 per PlayStation 4, titolo mai annunciato da Bandai Namco. Che il gioco stia per arrivare sulla console Sony?

Tales of Xillia 2 è stato pubblicato nel 2014 su PlayStation 3, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, specialmente in Asia, dove la serie Tales of è particolarmente apprezzata dai giocatori. L'inserimento del gioco nel listino di un rivenditore farebbe pensare a un possibile annuncio di un remake o una remastered, sebbene Bandai Namco non abbia ancora annunciato nulla a riguardo.

Che il publisher possa annunciare Tales of Xillia 2 per PlayStation 4 nelle prossime settimane, o magari all'E3 di Los Angeles? Si tratta certamente di una possibilità, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito...