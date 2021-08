Quanto vale un Tamagotchi originale degli anni '90?

Il Tamagotchi... croce e delizia dei bambini degli anni '90. Uscito in Italia a cavallo tra il 1996 e il 1997, il pulcino virtuale di Bandai (all'epoca non ancora fusa con Namco) ha conquistato il mondo diventando un vero e proprio fenomeno di costume planetario, con milioni di pezzi venduti ad ogni angolo del globo.

Il Tamagotchi, è bene chiarirlo, esiste ancora oggi sempre prodotto da Bandai e commercializzato in molte diversioni differenti con caratteristiche varie, dalla connettività Wi-Fi al display a colori, tanti modelli per accontentare ogni fascia di pubblico, dai più giovani che cercano un giocattolo economico ai patiti della tecnologia.



Ma vi siete mai chiesti quanto valga oggi un Tamagotchi originale degli anni '90? Non molto in realtà, Bandai ha venduto oltre 80 milioni di ovetti e si tratta per questo di un gadget estremamente comune, senza considerare che i mille cloni di provenienza asiatica hanno saturato il mercato danneggiando la popolarità del prodotto originale e associando il brand "Tamagotchi" a qualsiasi animaletto digitale da compagnia, indipendentemente dal fatto che questo fosse prodotto o meno da Bandai.



Su eBay il prezzo medio per l'acquisto di un Tamagotchi anni '90 ancora sigillato in confezione è di circa 50 euro, cifra che può però salire per alcune varianti cromatiche o versioni esclusive per il Giappone. Se invece state cercando un Tamagotchi originale usato e senza confezione raramente l'investimento supererà i 20 euro.