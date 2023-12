I nuovi Tamagotchi di Star Wars sono in vendita su Amazon anche ad un prezzo scontato

Il Tamagotchi è stato commercializzato per la prima volta da Bandai a partire dal 23 novembre 1996 in Giappone e l'anno successivo nel resto del mondo, un vero fenomeno di massa e si calcola che ne siano stati venduti più di 82 milioni di esemplari, diventando un oggetto di culto che tutti conoscevano e avevano in quegli anni.

Su Amazon sono in vendita delle nuove versioni del successo di Bandai, dedicate all'universo di Star Wars, tutti gli articoli che vi proponiamo oggi sono venduti e spediti direttamente da Amazon e godono della spedizione veloce se siete abbonati ad Amazon Prime.

Esattamente come gli originali degli anni '90, dovremo dar da mangiare al nostro piccolo, curarlo, pulire i suoi bisogni, spegnere la luce se dorme, dargli delle medicine se sta male e controllare spesso come sta in modo che possa crescere sano.

Scopriamo le versioni in vendita su Amazon ed i loro rispettivi prezzi:

Funziona con 2 pile LR44 incluse nella confezione, quindi una volta aperto sarà da subito funzionante.