Tamarin: il nuovo trailer del platform shooter fissa la data d'uscita su PS4 e PC

Nel corso della Gamescom 2020, che per ovvi motivi quest'anno si sta svolgendo in formato digitale, gli sviluppatori di Chamaleon Games hanno condiviso un nuovo trailer di Tamarin con il quale hanno annunciato la data d'uscita.

Tamarin verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC il prossimo 10 settembre, mentre su Xbox One arriverà successivamente in una data non ancora rivelata. Per chi non lo sapesse, Tamarin è un action adventure in terza persona con protagonista un tamarino, ambientato in uno scenario nordico minacciato da un esercito d'insetti in continua espansione. Con l'obiettivo di salvare la sua famiglia, il tenero ma coraggioso protagonista imbraccia un'arma da fuoco e dà prova di tutta la sua determinazione in un gioco a cavallo tra un platform 3D e uno shooter in terza persona.

Dietro al progetto si nascondono alcuni volti noti dell'industria, come Steve Mayles, il Character Designer di Banjo-Kazooie, David Wise, già compositore di Donkey Kong Country, e altre importanti figure che hanno lavorato in Rare nell'era di Nintendo. Il trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2020 vi aiuterà a farvi un'idea sullo stile grafico e sulla tipologia di gioco. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!