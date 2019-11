Tamarin: il nuovo video fissa l'uscita su PC, PS4 e Xbox One del platform metroidvania

Attraverso l'ultimo video gameplay di Tamarin, gli sviluppatori ex RARE riunitisi nel team Chameleon confermano l'arrivo su PC, PS4 e Xbox One del loro prossimo platform metroidvania "simil-Banjo" tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2020.

Il nuovo filmato di gioco di Tamarin, che s'aggiunge a quello mostratoci in aprile per presentare questo progetto, conferma infatti per la fine del 2019 il lancio del titolo su PC e PlayStation 4 e, soprattutto, annuncia la trasposizione Xbox One per riferirci che sarà disponibile nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Con Tamarin, gli sviluppatori ex RARE capitanati da Omar Sawi promettono di raccontarci una storia dai temi maturi confezionandola nella forma di una sorta di "fiaba interattiva". L'intrepida scimmietta che interpreteremo dovrà compiere un lungo viaggio in un mondo post-apocalittico per evitare che la sua specie cada vittima degli insetti, qui cresciuti in numero e, soprattutto, in dimensioni a causa degli sconvolgimenti climatici e dell'inquinamento degli ormai scomparsi esseri umani.

L'esperienza ludica confezionata da Chameleon con Tamarin farà perciò leva sulla curiosità del nostro alter-ego per svilupparsi all'interno di un contesto metroidvania caratterizzato da missioni a mondo aperto e da sfide legate all'acquisizione di equipaggiamenti rari e abilità avanzate, con tematiche ambientaliste che correranno sottotraccia lungo tutta la campagna principale.