Tamas Awakening è un gioco porno sfuggito ai controlli di Steam, ma è stato rimosso

Se frequentate assiduamente i lidi di Steam vi sarete probabilmente imbattuti in questi giorni nel gioco Tamas Awakening, una visual novel bidimensionale a tema erotico/pornografico che ha come protagonista un giovane psicologico.

Il personaggio in questione riceve un giorno dei misteri poteri, che utilizzerà per ipnotizzare donne e ragazze con l'obiettivo di farle piegare al suo volere così da appagare tutte le sue voglie, anche sessuali, senza il loro consenso.

La descrizione è (o meglio, era) piuttosto esplicita e non nasconde la trama del gioco o le sue caratteristiche, come appunto la possibilità di "fare sesso e mettere incinta le ragazze dopo averlo ipnotizzate" inoltre viene specificato che il gioco mette "il sesso davanti alla trama."

Non si capisce bene come Tamas Awakening sia finito in vendita su Steam, evidentemente il controllo qualità in questo caso non ha funzionato a dovere, in ogni caso Tamas Awakening è stato rimosso e non è più disponibile sulle pagine del marketplace di Valve, sebbene sia ancora possibile trovarlo su altri store digitali.

Non è il primo scivolone di questo tipo che vede protagonista Steam, già in passato altri giochi a tematica pornografica avevano fatto la sua comparsa nel negozio per poi essere rimossi a distanza di qualche ora o di pochi giorni.