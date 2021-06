Tandem A Tale of Shadows, gameplay trailer all'E3: l'indie in stile Tim Burton in azione

A breve distanza dall'annuncio di Tandem: A Tale of Shadows, la produzione indipendente è tornata a mostrarsi in occasione dell'E3 2021. In concomitanza della fiera digitale, il team di sviluppo ha infatti scelto di rendere disponibile un primo gameplay trailer.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alza il sipario su quella che sarà la formula di gioco proposta dal puzzle game a firma di Monochrome Paris. La software house francese, nello specifico, ha confezionato Tandem: A Tale of Shadows partendo da un concept ben preciso: la frequente alternanza tra i due personaggi principali. Al comando della giovanissima Emma, i giocatori sperimenteranno una visuale isometrica, mentre passando all'orsacchiotto della bambina, Fenton, l'azione passerà ad un piano 2D.



Ambientato nella cupa Londra Vittoriana, Tandem: A Tale of Shadows vedrà i protagonisti indagare sulla misteriosa scomparsa del mago Thomas Kane. Abbandonati da Scotland Yark, Emma e l'orsacchiotto Fenton dovranno cavarsela da soli, superando ostacoli ed enigmi per scoprire la verità. Al momento, il titolo non dispone di una precisa data di lancio, ma resta atteso su PC e console nel corso del 2021.



Lasciandovi alla visione del gameplay trailer, ricordiamo che l'E3 2021 ha dato notevole spazio a molte produzioni indie, tra le quali possiamo citare anche gli interessanti Hoa, Bear and Breakfast e We Are OFK.