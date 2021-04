Tandem A Tale of Shadows, trailer per l'indie: tra Tim Burton, puzzle e Londra vittoriana

Atmosfere legate all'immaginario di Tim Burton e Londra del XIX secolo rappresentano gli elementi caratteristici di un nuovo indie in arrivo direttamente dalla Francia.

Il piccolo team indipendente di Monochrome Paris ha infatti presentato ufficialmente il suo Tandem: A Tale of Shadows. Edito dal publisher Hathin Interactive, il titolo si qualifica come un puzzle platform che si sviluppa nella Londra Vittoriana. Protagonista del gioco è una insolita quanto peculiare coppia di personaggi: la giovanissima Emma e il suo orsacchiotto di pezza Fenton. Abbandonati da Scotland Yard, i due dovranno contare solo sulle proprie forze per far luce sulla preoccupante scomparsa di Thomas Kane.



Esplorando gli inquietanti misteri che avvolgono villa Kane, i giocatori dovranno cimentarsi nella risoluzione di molteplici enigmi. Per avanzare sarà necessario alternare il punto di vista di Emma e di Fenton, azione che modificherà radicalmente anche il gameplay. Nei panni dell'investigatrice, Tandem: A Tale of Shadows si presenta infatti con una prospettiva isometrica, mentre nei panni di Fenton avremo a che fare con una visuale a scorrimento laterale. Direttamente in apertura a questa news, trovate il trailer di annuncio, che conferma l'arrivo dell'indie su PC nell'autunno 2021 e a seguire su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ai giocatori che apprezzano le atmosfere legate all'immaginario di Tim Burton, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'anteprima di Lost in Random, interessante produzione parte del programma EA Originals. Per gli amanti, più in generale, dell'estetica stop-motion, segnaliamo invece il promettente Vokabulantis, produzione danese che ha trovato di recente il successo su Kickstarter.