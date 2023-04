Tango Gameworks dopo Hi-Fi Rush: il team lavora a un JRPG, parla il leaker di Overdose

Mentre non mancano contenuti aggiuntivi per Hi-Fi: Rush, gli sviluppatori di Tango Gameworks si preparano ad accogliere nuovi talenti e professionisti nei propri studi.

La software house ha infatti pubblicato diversi annunci di lavoro, indirizzati prevalentemente ad aspiranti animatori videoludici. Le schede di presentazione degli incarichi non offrono purtroppo molti indizi su quella che sarà la prossima produzione del team Bethesda, ma in merito non mancano le indiscrezioni. Il responsabile della diffusione del video leak di Overdose, presunto titolo del gioco sviluppato da Hideo Kojima per Xbox Cloud, ha in particolare condiviso con il pubblico alcune sue personali teorie.

Nel corso di una live, l'insider si è detto certo del fatto che la software house si stia preparando al lancio di una ulteriore nuova IP. Dopo il successo di Hi-Fi: Rush e l'addio di Shinji Mikami a Tango Gameworks, sostiene il leaker, lo studio non avrebbe al momento intenzione di concentrare le energie sulla realizzazione di The Evil Within 3. Al contrario, esplorando ulteriormente lo stile anime dell'action rhythm game, gli autori di Hi-Fi: Rush si starebbero preparando a realizzare un JRPG.

Al momento, ovviamente, invitiamo a interpretare i rumor con la dovuta cautela: da Tango Gameworks non sono infatti ancora giunti annunci sui prossimi progetti destinati a Xbox Series X|S e PC.