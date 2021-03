Tango Gameworks è una pedina importante per aumentare l'appeal di Xbox in Giappone

Durante la tavola rotonda organizzata per festeggiare il matrimonio tra Microsoft e Bethesda, Phil Spencer ha parlato anche di Tango Gameworks, studio fondato da Shinji Mikami (creatore di Resident Evil) e autore di The Evil Within e The Evil Within 2.

Il responsabile di Xbox considera Tango Gameworks "una pedina importante per aumentare l'appeal di Xbox in Giappone", Spencer è consapevole che i giochi dello studio non faranno probabilmente vendere milioni di console in Asia tuttavia è importante per i consumatori e clienti Xbox sapere che la compagnia guarda con interesse a questo mercato. Tango è in grado di sviluppare esperienze che possano conquistare il pubblico giapponese pur guardando al mercato internazionale e la presenza dello studio tra i team interni di Xbox è importante per dare un segnale al pubblico locale.

Tango Gameworks è stato fondato nei primi anni '10 ed ha dato vita al franchise The Evil Within, gioco horror di Mikami lanciato nel 2014 e pubblicato proprio da Bethesda. Al 2017 risale invece il sequel The Evil Within 2, il team è ora al lavoro su Ghostwire Tokyo in uscita a ottobre su PlayStation 5 e PC, al momento nulla è stato annunciato riguardo il possibile debutto su Xbox.