Tanita annuncia la bilancia a forma di... SEGA Saturn

Saturn Mini? Non proprio, ma il design della versione giapponese della console della casa di Sonic è stato ripreso da Tanita come base per realizzare una bilancia pesapersone, ora in vendita in Giappone.

Tanita ha ripreso il design della versione giapponese del Saturn, di colore grigio con inserti neri e pulsanti azzurri, decisamente differente rispetto a quello occidentale, interamente nero. Il produttore specifica che "non è possibile utilizzare videogiochi su questa bilancia, ma speriamo che possa aiutarvi a mantenere il vostro peso forma."

La bilancia a forma di SEGA Saturn è in vendita in Giappone dal 13 aprile scorso al prezzo di 6.000 yen, circa 50 euro al cambio attuale. La vedremo mai in Europa? Probabilmente no...