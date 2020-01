Tanta nostalgia in questo concept della schermata di caricamento PS5

Più passa il tempo più ci avviciniamo alla next-gen, e all'imminente reveal di PS5 e Xbox Series X. Per ingannare l'attesa sono innumerevoli le discussioni sull'hardware che monteranno le due console, sul loro aspetto visivo (quello di Xbox Series X lo conosciamo, manca ancora PS5), sul parco titoli.

Ma c'è anche un altro aspetto che incuriosisce i giocatori, e che desta sempre un po' di curiosità: parliamo della cosiddetta "boot screen", ossia la schermata di caricamento che avviene dall'accensione della console al momento in cui è possibile effettivamente utilizzarla.

Quella immaginata da alcuni utenti è veramente un trionfo di nostalgia, unita ad un tocco più moderno che ci ha davvero colpito. Come potrete vedere nel filmato in cima alla news, parte con l'iconico logo PS1 con un tocco di next-gen. La versione tricolore del simbolo PlayStation è infatti rimasterizzata ed arricchita da diversi gradienti di colore, con tanto di jingle d'avvio che richiama quello della prima storica console Sony.

Il logo poi si fonde con il blu tipico della dashboard che abbiamo visto in PS4, in maniera naturale e francamente molto azzeccata. Certo, può sembrare una questione minore quella della schermata di caricamento della console, ma se fosse stilosa e nostalgica come questa ipotizzata nel video, sarebbe sicuramente interessante. Voi che ne dite?

Sempre a proposito di PS5 sono emerse negli ultimi giorni nuove voci sul Dual Shock 5, e qualcuno ha anche immaginato come potrebbe essere il trailer di presentazione di PS5. Trovate tutto sul nostro sito.