Tanta scienza ma anche Nokia 8110 e lo scandalo Facebook. Le news tech del weekend

Fine settimana caratterizzato dalle news scientifiche, sulle pagine di Everyeye.it Tech, su cui abbiamo pubblicato molte notizie a tema spaziale, senza però discostarci di molto da quelli che sono i nostri temi principali: gli smartphone ed il web. Continua infatti ad avere un eco importante lo scandalo di, che si arricchisce di dettagli.

Facebook ha raccolto i registri chiamate ed SMS su Android

E non potevamo partire dai nuovi dettagli riguardanti lo scandalo privacy (soprannominato Datagate) che ha come protagonista Facebook.

Nel weekend infatti sono arrivate molte segnalazioni da parte di utenti che, a seguito della psicosi scatenata sul web, hanno scelto di cancellarsi dal social network, scaricando il file zip che Facebook mette a disposizione per consultare tutti i dati memorizzati.

Per molti il contenuto è stato a dir poco scioccante. Su Twitter un utente infatti ha affermato di aver trovato "informazioni su ogni singola telefonata da cellulare ed SMS dell'ultimo anno", con altri che hanno sostenuto lo stesso. Nella fattispecie, sembrano essere tracciate le chiamate con i contatti preferiti (come amici e familiari), oltre che gli SMS.

ArsTechnica, che ha riportato per prima la notizia, sostiene che il tutto potrebbe essere accaduto dal momento in cui Facebook ha iniziato a richiedere agli utenti l'accesso a contatti, SMS e cronologia nella versione Android dell'applicazione, mentre, lo stesso non sarebbe avvenuto su iOS.

Facebook, interpellata da una richiesta di commento, ha affermato che si tratta di una procedura normale. Un portavoce ha dichiarato che "la parte più importante di app e servizi è quella che aiuta gli utenti a connettersi con altri e trovare altre persone".

Nokia 8110 in Italia a Maggio da 89 Euro

Siete pronti per acquistare la riedizione "smart" dello storico smartphone a banana di Matrix?

Dopo l'hands on proveniente direttamente dal Mobile World Congress, infatti, è arrivata la notizia che il Nokia 8810 4G approderà nel nostro paese a Maggio, al prezzo di 89 Euro.

La colorazione gialla però arriverà sul mercato solo più avanti, mentre inizialmente sarà disponibile solo quella nera.

Il nuovo modello, oltre al modulo 4G, include uno schermo da 2,45 pollici QVGA, fotocamera da 2 megapixel, processore Snapdragon 205 accompagnato da 512 megabyte di RAM e 4 gigabyte di memoria interna. Estremamente interessante la batteria, da 1.500 mAh, che però garantisce un'autonomia di oltre 20 giorni.

Il sistema operativo, invece, è KaiOS.

La scienza la fa da padrona

Come dicevamo prima, a farla da padrona in questo weekend su Everyeye è la scienza. A riguardo sono arrivate tantissime notizie, tutte molto interessanti e curate dal nostro Andrea Zanettin.

Quella che ci salta immediatamente all'occhio ha come protagonista uno scheletro alieno che è stato fotografato dalla NASA su Marte. Non sappiamo se si tratti di una foto reale, dal momento che noi non riusciamo a vedere nulla, o meno. Gli ingegneri però stanno già effettuando le dovute verifiche.

E se sullo scheletro mettiamo un grosso punto interrogativo, non possiamo fare lo stesso per Oumuamua, l'asteroide più discusso del momento su cui sono arrivate le prime conferme sulla sua provenienza. A quanto pare l'asteroide non proviene dalle fasce di asteroidi presenti nel sistema solare, ma da un altro sistema di stelle della Via Lattea.