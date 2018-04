Tante nuove immagini per Metal Max Xeno: ecco le classi disponibili!

Kadokawa Games ha rilasciato un bel po' di screenshot per il suo Metal Max Xeno, il JRPG open world che basa il suo gameplay sull'uso dei veicoli. Nelle immagini potremo vedere le varie classi disponibili per ogni personaggio, come il Cacciatore, il Meccanico, il Soldato, il Gangster, il Medico ed il Sopravvissuto.

Il Cacciatore è specializzato nella lotta ai nemici, ed è in grado di scoprire le debolezze degli avversari e di attirarli su di sé come se fosse un'esca per distoglierli dai compagni di squadra; il Meccanico invece è adibito alla riparazione dei veicoli e può indebolire le difese di quelli avversari; abbiamo poi il Sopravvissuto, capace di curarsi da solo e di usare una granata fumogena per ridurre la precisione dei nemici; si continua con le unità di fanteria, come il Soldato, unità di fanteria non adatta a combattere contro i veicoli; il Gangster, che può bersagliare sia la fanteria sia i veicoli ma è dotato di una scarsa agilità ed infine c'è il Medico, che può rianimare i compagni ed uccidere i nemici con un colpo solo in certe specifiche condizioni.

Inoltre ognuno dei personaggi inseriti nel gioco avrà a sua disposizione delle abilità uniche, che non dipendono dalla classe scelta.

Le informazioni su Metal Max Xeno cominciano via via a farsi più concrete: dopo aver appreso che il titolo è atteso in Giappone su PS4 e PS Vita per questo aprile, sappiamo ora che arriverà anche in Occidente grazie al publisher NIS America.