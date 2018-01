Come vi abbiamo segnalato sulle pagine di Everyeye, quest'oggiha annunciato cheentrerà a far parte del roster di. Adesso possiamo osservarlo all'opera grazie a una serie di screenshot condivisi dal publisher.

Le immagini ci mostrano non solo l'eroe più famoso del mondo di My Hero Academia, ma anche alcuni degli altri personaggi giocabili, come Katsuki “Katchan” Bakugo, Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya, il protagonista dell'anime. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che My Hero Academia One's Justice uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Sulle nostre pagine potete osservare il primo trailer del gioco.