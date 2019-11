Tante nuove informazioni su Persona 5 Scramble da un recente livestream

L'ultimo live stream di Atlus su Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, ha fatto luce su diverse caratteristiche del gioco, per la gioia dei fan. È stata infatti rivelata la nuova location di Sendai, nuovi personaggi, nuove informazioni sul sistema di progressione e molto altro.

Per quanto riguarda Sendai, in Persona 5 Scramble i mondi paralleli dove si tengono i combattimenti non sono più chiamati Palazzi, ma Prigioni. All'inizio del gioco, nella Prigione di Shibuya, i Phantom Thieves attirano l'attenzione del poliziotto Zenkichi Hasegawa e per ripulisi il nome, decidono di infiltrarsi nella Prigione e risolvere il caso di cui sono accusati.

Capiscono però che casi del genere stanno moltiplicandosi per tutto il Giappone e decidono di andare a Sendai, dove incontrano due nuovi personaggi: il popolare autore Ango Natsume e la misteriosa Kuon Ichinose. La Prigione di Sendai è un enorme castello medievale popolato da ombre molto forti.

Il sistema di progressione del personaggio è chiamato BAND. Sarà possibile potenziare attacco, difesa, HP ed altri parametri utilizzando questo sistema, con diverse altre opzioni addizionali sbloccabili col proseguire della storia.

Il giocatore potrà anche sbloccare delle ablità speciali chiamate Master Arts utilizzabili poi in combattimento. Più si usa un personaggio in combattimento, più aumenta la possibilità di imparare tali mosse.

Infine, ci sono diversi oggetti acquistabili ai vari negozi. Sarà possibile acquistarli da un nuovo personaggio chiamato Sophia, e appunto dai diversi negozi che possono offrire a rotazione delle offerte speciali.

Per approfondire potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Persona 5 Scramble, ma soprattutto al primo video di gameplay di Persona 5 Scramble. L'appuntamento con il gioco è a Febbraio 2020 per il Giappone, mentre per quanto riguarda una release occidentale c'è ancora da aspettare.