Tante nuove skin nell'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi, 22 Luglio

Non tutti i Lunedì vengono per nuocere, e così con l'arrivo della nuova settimana, ecco che si fa strada anche il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, che anche oggi porta in dote tante nuove skin e diversi oggetti interessanti: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Come detto, sono in vendita diverse nuove skin, come ad esempio Copper Wasp, epica da 1500 V-Bucks, ma anche Dark Bomber, Skully e Tsuki, tutte e tre di grado raro e dunque dal costo di 1200 V-Bucks. Completano il quadro i picconi Thunder Crash e Skully Splitter, e il glider Dark Glyph.

Nelle Daily Sales troviamo invece altre due skin: Ether, da 1500 V-Bucks e Snorkel Ops, che invece ne costa 1200. Sono presenti anche tre emote: Make It Plantain, Gun Show e Lock It Up, e il piccone Tri-Star.

Insomma, tanta carne al fuoco, anche se vi ricordiamo come sempre che nessuno degli oggetti in vendita del negozio vi darà vantaggi competitivi in battaglia, ma solo un nuovo look al vostro personaggio.

I soliti data miner intanto hanno fatto trapelare le informazioni sull'evento Cattus Vs Doggus. Trovate tutte le ultime notizie su Fortnite sul nostro sito.

Vi piacciono gli oggetti in vendita oggi? Sapevate che forse è in arrivo la possibilità di votare i nuovi arrivi nel negozio di Fortnite?