Tanti auguri Assassin's Creed! Ubisoft celebra i 15 anni della serie con un video

Le celebrazioni per i 15 anni di Assassin's Creed proseguono con il video tributo confezionato da Ubisoft nella ricorrenza del lancio del primo, iconico capitolo della serie, avvenuto il 13 novembre del 2007 su PlayStation 3 e Xbox 360.

La 'regia virtuale' di questo progetto è stata affidata a Much, noto creatore di contenuti specializzatosi nella realizzazione di filmati che esaltano la spettacolarità delle animazioni a corredo del sistema di combattimento dei videogiochi più importanti.

Nel video, Much ripercorre la storia di Altair, Ezio e dei tanti personaggi che si sono avvicendati nell'eterna guerra tra Templari e Assassini (e relativi precursori), unendone idealmente le azioni e gli scenari in una sequenza continua che abbraccia le epoche storiche, i luoghi più indimenticabili e gli eventi vissuti dai fan della serie in questo ultimo quindicennio.

Cosa ne pensate di questo trailer? In attesa di leggere i commenti per conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare il nostro speciale sui migliori trailer della serie di Assassin's Creed, dagli spettacolari video in cinematica di Assassin's Creed 2 e AC Brotherhood passando per gli epici filmati di AC Unity e del più recente Assassin's Creed Valhalla.

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere questo articolo a firma di Gabriele Laurino sull'evoluzione di Assassin's Creed dal 2007 ad oggi.