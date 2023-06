Tanti auguri Diablo Immortal! Un mare di aggiunte e sorprese con l'Anniversary Update

Preceduto dall'evento per l'anniversario di Diablo Immortal, il nuovo Major Update dell'ARPG mobile di Blizzard e NetEase porta in dote un ricchissimo pacchetto di contenuti inediti, e con esso numerosi interventi per l'ottimizzazione, i miglioramenti al gameplay e la 'qualità di vita' dei fan dell'action GDR.

L'Anniversary Update di Diablo Immortal fa da sfondo all'ingresso della Culla degli Antichi, un'isola mistica che farà da sfondo al prossimo capitolo della campagna principale con missioni secondarie, incarichi speciali e nemici inediti da affrontare lungo un percorso che prevede, tra l'altro, l'introduzione di un livello di difficoltà Abisso ancora più elevato.

L'aggiornamento offre anche l'opportunità di equipaggiare due set di armi contemporaneamente, aggiungendo altri due slot per l'equipaggiamento primario che si sommano a un'ulteriore abilità da sbloccare al Livello 53.

Blizzard ha poi introdotto delle importanti modifiche all'Inferiquiario, con sei nuovi boss e la modalità inedita Corsa dell'Inferiquiario. Non bastassero queste aggiunte, NetEase e la casa di Irvine hanno espanso l'esperienza PvP con l'Evento Conquistatore, una modalità a tempo ambientata in un'antica fossa in cui l'aristrocrazia di Fahir organizzava scontri brutali nella cornice di Shassar. L'evento speciale prevede compiti e sfide giornaliere in attesa dell'altra, grande novità che gli sviluppatori di Diablo Immortal hanno in serbo da qui a breve per tutti i fan dell'ARPG, ovvero l'introduzione di una nuova Classe.